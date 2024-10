Ufficiale Aston Villa-Bologna, le formazioni: Italiano recupera Ndoye, dal 1' anche Dallinga

Seconda partita in terra inglese consecutiva in questo maxi girone di Champions League per il Bologna, a caccia della prima vittoria nel torneo dopo aver pareggiato la gara d'esordio con lo Shakhtar Donetsk e successivamente perso la difficile sfida sul campo del Liverpool. Alle ore 21:00 la squadra di Italiano se la vedrà con l'Aston Villa.

Scelte coraggiose quelle portate avanti dal tecnico del Bologna, che schiera la sua squadra con un modulo ibrido tra 4-2-3-1 e 4-3-3, a seconda delle posizioni che occuperanno due centrocampisti comunque molto offensivi come Fabbian e Urbanski. In difesa riecco Lykogiannis e Lucumi, in attacco fiducia dal 1' all'olandese Dallinga, che deve ancora sbloccarsi. Parte titolare il recuperato Ndoye. Risponde Emery con anch'esso uno schema fluido, a fare la differenza la posizione che andrà ad assumere McGinn, che può fare sia da terzo di centrocampo che da trequartista. Di seguito le formazioni ufficiali.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Maatsen; Onana, Tielemans; Bailey, McGinn, Rogers; Duran.

A disposizione: Olsen, Cash, Mings, Barkley, Buendia, Watkins, Digne, Philogene, Nedeljkovic, Bogarde, Ramsey, Kamara.

Allenatore: Emery.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Fabbian, Freuler, Urbanski; Orsolini, Dallinga, Ndoye.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Holm, Moro, Castro, Iling Junior, Casale, Corazza, Pobega, Odgaard, Miranda.

Allenatore: Italiano.