Barcellona, Yamal da monitorare: preoccupa il ginocchio in vista del Napoli

Dopo gli infortuni di de Jong e Pedri, da monitorare in casa Barça le condizioni di Lamine Yamal.

Il giovane attaccante del Barcellona accusa qualche fastidio al ginocchio che lo ha fatto giocare contro il Getafe. Durante la penultima gara il Liga, il Barça ha dominato e Xavi non ha avuto bisogno di correre rischi con il 27 blaugrana. Invece lo scorso fine settimana, in trasferta contro l'Athletic Club, Yamal non era titolare nemmeno, ma l'infortunio di Pedri lo ha costretto a scendere in campo pochi minuti prima dell'intervallo.

Il club catalano è tranquillo, ma non vuole correre alcun tipo di rischio. Per il tecnico blaugrana, scrive Sport, il giovane è un giocatore molto importante e conta su di lui per accogliere il Napoli e conquistare l'atteso biglietto per i quarti di finale della massima competizione europea per club.