Bayern, Kim è già un idolo: Tuchel lo ama, De Ligt lo guarda dalla panchina

I primi sentori di un amore che sarebbe potuto nascere con tempistiche strettissime si sono avuti già nelle amichevoli estive: contro il Liverpool, Kim Min-Jae ha servito un assist al bacio per il gol di Gnabry. Ma al di là della rifinitura in un'amichevole estiva, quel che sta colpendo alle latitudini bavaresi è la qualità difensiva e l'attitudine del centrale ex Napoli.

Il primo a sottolinearlo è stato lo stesso allenatore, Tuchel: "Lo amo, è calmo e diretto e ha consapevolezza: un passaggio è un passaggio. Non deve essere elegante, è un passaggio. E' un piacere vederlo", il pensiero sintetizzato del tecnico tedesco. E i fatti di campo confermano il suo gradimento, se è vero che al netto di una condizione non ancora brillante Matthijs de Ligt è stato di fatto messo a sedere in panchina dal sudcoreano. Tre gare da titolare su tre in campionato al fianco di Upamecano e tante belle sensazioni, per un giocatore che a Napoli si sta già rimpiangendo forse più del predecessore Kalidou Koulibaly.