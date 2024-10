5º posto Champions: EL e Conference spingono l’Italia alla super risalita, la classifica

vedi letture

En plein di vittorie nella giornata di giovedì per le squadre di Serie A

En plein di vittorie nella giornata di giovedì per le squadre di Serie A: vincono sia la Roma che la Lazio in Europa League, imitate dalla Fiorentina in Conference. E a beneficiarne è senza dubbio l'intero movimento calcistico italiano, una controprova immediata la si ha dall'aggiornamento del ranking UEFA stagionale, quello che serve per l'assegnazione del posto extra in Champions per l'anno venturo.

In tal senso i tre successi su altrettante partite per le squadre italiane oggi, danno una bella spinta all'Italia. Dal 6° posto di ieri, adesso il ranking vede il nostro paese al 3° posto, alle spalle solamente di Inghilterra e Portogallo, con le quali però è stato un po' accorciato il gap. Staccata la Germania, con cui l'Italia ripartiva alla pari ieri, nel mirino come immediato obiettivo ci sono i lusitani.

RANKING UEFA STAGIONALE AGGIORNATO

1. Inghilterra 8.571

2. Portogallo 8.200

3. Italia 7.500

4. Germania 7.250

5. Repubblica Ceca 7.100

6. Francia 7.071

7. Spagna 6.714

8. Belgio 6.000

9. Svezia 5.500

10. Norvegia 5.375