Inter, che fatica a Berna! Lo Young Boys spreca, Thuram regala la vittoria al 93'

Proprio quando lo zero a zero sembrava scritto, ecco Marcus Thuram. È una fiammata dell'attaccante francese, subentrato nella ripresa in una gara molto più complicata del previsto, a regalare all'Inter la vittoria sullo Young Boys. Sul campo sintetico di Berna, abbastanza duro da mettere in difficoltà la squadra di Simone Inzaghi, finisce 1-0 per gli ospiti: è il secondo successo dei campioni d'Italia in questa Champions League e vale sette punti in classifica. Serata complicata, si diceva: al di là dei meriti degli svizzeri, e dell'oggettiva difficoltà dettata dal campo, è l'azione del gol a ricordare la differenza fra titolari e riserve.

Dopo un primo tempo di sofferenza, il secondo tempo inizierebbe pure nel segno dell'Inter, non fosse che Arnautovic si fa parare il rigore conquistato dal dischetto. Al 53' nuovo infortunio: Carlos Augusto alza bandiera bianca, dentro Dimarco. Inzaghi si gioca anche la carta Lautaro e l'Inter alza i giri, ma è ancora lo Young Boys a sfiorare la rete col palo colpito da Monteiro a Sommer battuto. L'andamento della sfida non cambia in maniera significativa, nonostante in corso d'opera il tecnico piacentino sfoderi pure Thuram per l'artiglieria pesante. Non basta a tirare fuori dal sintetico di Berna più di uno 0-0, fino all'ultimo secondo: quando meno ce lo si aspetta, ecco lo sfondamento di Dimarco a sinistra. Cross dentro, arriva Thuram e la butta dentro.