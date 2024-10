Inter, tegola Carlos Augusto! L'ex Monza va ko a Berna

vedi letture

Brutte notizie per l'Inter, già in emergenza numerica. Al 53' Carlos Augusto deve infatti abbandonare la gara contro lo Young Boys per un problema fisico.

Impegnato in uno scatto nell'area avversaria, il laterale ex Monza si è fermato accusando dolore alla coscia sinistra. Da capire l'eventuale entità dell'infortunio, cambio obbligato per Inzaghi che inserisce Federico Dimarco sulla corsia mancina.