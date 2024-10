Champions, il Liverpool passa a Lipsia e va in vetta. Crollo Atletico: risultati e classifica

Termina la terza giornata del girone unico di Champion League. Solo il Liverpool tiene il passo dell’Aston Villa in questo avvio di Champions League e dopo la terza giornata appaia la squadra di Birmingham, che ieri ha battuto il Bologna per 2-0, in vetta alla classifica a punteggio pieno. A decidere la sfida contro il RB Lipsia è una rete di Darwin Nunez, su assist di Salah, a metà primo tempo.

Il Manchester City si esibisce in un'altra goleada in Champions League e vola a 7 punti in classifica. Nel 5-0 ai cechi c'è gloria per il solito Haaland, autore di una doppietta, ma anche per Foden - bravo ad aprire le danze dopo appena due minuti -, Stones e Matheus Nunes. L'Atletico Madrid cade in casa con il Lille, il club francese si impone 3-1. Dopo il vantaggio di Julian Alvarez dopo appena 8 minuti di gioco, nella ripresa il Lille pareggia i conti con Zhegrova, poi entra in campo Jonathan David e cambia l'inerzia della gara. Il canadese segna un contestatissimo e dubbio rigore, poi minuto numero 89 trova la doppietta personale e chiude la gara.

Atalanta-Celtic 0-0

Brest-Bayer Leverkusen 1-1

Atletico-Madrid-Lille 1-3

Barcellona-Bayern Monaco 4-1

Benfica-Feyenoord 1-3

Manchester City-Sparta Praga 5-0

Lipsia-Liverpool 0-1

Salisburgo-Dinamo Zagabria 0-2

Young Boys-Inter 0-1

La classifica aggiornata di Champions League

1. Aston Villa 9 (d.r. +6)

2. Liverpool 9 (d.r. +5)

3. Manchester City 7 (d.r. +9)

4. Monaco 7 (d.r. +5)

5. Brest 7 (d.r. +5)

6. Leverkusen 7 (d.r. +5)

7. Inter 7 (d.r. +5)

8. Sporting 7 (d.r. +4)

9. Arsenal 7 (d.r. +3)

10. Barcellona 6 (d.r. +7)

11. Dortmund 6 (d.r. +6)

12. Real Madrid 6 (d.r. +4)

13. Benfica 6 (d.r. +3)

14. Juventus 6 (d.r. +2)

15. Lill1 6 (d.r. +1)

16. Feyenoord 6 (d.r. -1)

17. Atalanta 5 (d.r. +3)

18. Stoccarda 4 (d.r. -1)

19. PSG 4 (d.r. -1)

20. Celtic 4 (d.r. -2)

21. Sparta Praga 4 (d.r. -2)

22. Dinamo Zagabria 4 (d.r. -5)

23. Bayern Monaco 3 (d.r. +3)

24. Girona 3 (d.r. 0)

25. Milan 3 (d.r. -1)

26. Club Brugge 3 (d.r. -4)

27. Atletico Madrid 3 (d.r. -5)

28. PSV 2 (d.r. -2)

29. Bologna 1 (d.r. -4)

30. Shakhtar 1 (d.r. -4)

31. RB Lipsia 0 (d.r. -3)

32. Sturm Graz 0 (d.r. -4)

33. Stella Rossa 0 (d.r. -9)

34. Salisburgo 0 (d.r. -9)

35. Young Boys 0 (d.r. -9)

36. Slovan Bratislava 0 (d.r. -10)