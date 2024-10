Posto extra in Champions, al momento l'Italia resta fuori: il ranking aggiornato

Dopo le prime tre giornate di Champions League cambia il ranking per federazioni che determinerà due posti extra per la Champions League 2025/26. Si mette male per le squadre italiane, che portano a casa solo due vittorie (Milan e Inter) e un pareggio (Atalanta).

Ancora al sesto posto l'Italia, che però questa sera aggancia la Germania a quota 6.750, con adesso anche la Repubblica Ceca nel mirino. Ancora piuttosto lontane le primatiste Inghilterra e Portogallo. Di seguito il ranking UEFA aggiornato.

1.INGHILTERRA 7.857 (7/7)

2.PORTOGALLO 7.400 (5/5)

3.FRANCIA 7.071 (6/7)

4.REP.CECA 6.900 (4/5)

5.GERMANIA 6.750 (8/8)

6.ITALIA 6.750 (8/8)

7.SPAGNA 6.000 (7/7)

8.SVEZIA 5.500 (3/4)

9.NORVEGIA 5.375 (2/4)

10.BELGIO 5.200 (5/5)