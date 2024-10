L'Atalanta non sfonda, il muro del Celtic regge: altro 0-0 casalingo per Gasp

Secondo pareggio casalingo consecutivo in Champions League per l'Atalanta di Gasperini, che dopo l'Arsenal pareggia 0-0 anche con il Celtic.

Tante le occasioni a favore dei bergamaschi che però non sono riusciti a superare la difesa scozzese. Un tiro di Engels al 26', respinto da Carnesecchi, ha dato un'ulteriore scossa ai padroni di casa che nel giro di pochi minuti hanno collezionato palle gol a ripetizione: prima con la conclusione a botta sicura di Pasalic parata da Schmeichel, poi dal tiro di Zappacosta terminato alto.

Il copione del match è rimasto immutato anche nella ripresa, ma a spaventare la Dea è stato un tiro dalla distanza di Kuhn deviato in corner ancora da Carnesecchi. I padroni di casa ci hanno provato in tutte le maniere possibili, creando gioco e cercando di allargare il pensiero sulle fasce, ma quei cross alla disperata non hanno risolto il problema di una difesa troppo solida.