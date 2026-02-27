Sorteggio Champions, ecco gli ottavi e gli incroci ai quarti: Atalanta col Bayern!
S'è svolto a Nyon il sorteggio del tabellone di Champions League per stabilire gli accoppiamenti per gli ottavi di finale e l'eventuale percorso che faranno le squadre impegnate nella competizione. Per l'Italia è rimasta in corsa solo l'Atalanta che tra Arsenal e Bayern Monaco ha pescato i tedeschi. Spicca il big match Real Madrid-Man City. Per il Bodo Glimt c'è lo Sporting e quindi sicuramente una rivelazione andrà ai quarti. Ecco il tabellone completo ed i possibili incroci ai quarti:
Ottavi
O1: Paris Saint-Germain - Chelsea
O2: Galatasaray - Liverpool
O3: Real Madrid - Manchester City
O4: Atalanta - Bayern Monaco
O5: Newcastle - Barcellona
O6: Atletico Madrid - Tottenham
O7: Bodo/Glimt - Sporting CP
O8: Bayer Leverkusen - Arsenal
Quarti
Q1: O1 - O2
Q2: O3 - O4
Q3: O5 - O6
Q4: O7 - O8
Semifinale
S1: Q1 - Q2
S2: Q3 - Q4
Finale
S1 - S2
