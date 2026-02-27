Sorteggio Champions, ecco gli ottavi e gli incroci ai quarti: Atalanta col Bayern!

vedi letture

S'è svolto a Nyon il sorteggio del tabellone di Champions League per stabilire gli accoppiamenti per gli ottavi di finale e l'eventuale percorso che faranno le squadre impegnate nella competizione. Per l'Italia è rimasta in corsa solo l'Atalanta che tra Arsenal e Bayern Monaco ha pescato i tedeschi. Spicca il big match Real Madrid-Man City. Per il Bodo Glimt c'è lo Sporting e quindi sicuramente una rivelazione andrà ai quarti. Ecco il tabellone completo ed i possibili incroci ai quarti:

Ottavi

O1: Paris Saint-Germain - Chelsea

O2: Galatasaray - Liverpool

O3: Real Madrid - Manchester City

O4: Atalanta - Bayern Monaco

O5: Newcastle - Barcellona

O6: Atletico Madrid - Tottenham

O7: Bodo/Glimt - Sporting CP

O8: Bayer Leverkusen - Arsenal

Quarti

Q1: O1 - O2

Q2: O3 - O4

Q3: O5 - O6

Q4: O7 - O8

Semifinale

S1: Q1 - Q2

S2: Q3 - Q4

Finale

S1 - S2