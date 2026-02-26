Come la stagione scorsa, una sola italiana agli ottavi Champions: non accadeva da 11 anni
Per la seconda stagione consecutiva, la Serie A porta solo una squadra agli ottavi di finale di Champions League. L’anno scorso si era trattato dell’Inter, eliminata in questa edizione dal Bodo/Glimt; quest’anno resta invece in corsa l’Atalanta, mentre la Juventus ha seguito l’esempio dei nerazzurri di Milano e il Napoli aveva già salutato dopo la League Phase. È una penuria di squadre che non si registrava da ben undici anni.
Male in Champions come undici anni fa
Per trovare un precedente bisogna infatti tornare alla stagione 2014/2015: arrivò agli ottavi soltanto la Juventus, poi battuta in finale dal Barcellona di Luis Enrique. Nella stagione precedente, invece, allo stesso stadio della competizione era arrivato soltanto il Milan, poi eliminato proprio agli ottavi dall’Atlético Madrid. È solo la quarta volta nella storia della Champions League, peraltro, che l’Italia arriva con una sola rappresentante agli ottavi della competizione.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro