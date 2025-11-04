Champions, i finali: vincono Bayern e Liverpool, pari Psv. Show Tottenham

Champions, i finali: vincono Bayern e Liverpool, pari Psv. Show TottenhamTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:10Champions League
di Fabio Tarantino

In archivio le prime gare della quarta giornata della fase campionato di Champions League. Tra i risultati più interessanti, di sicuro i 4 gol del Tottenham al Copenhagen o il Psv che pareggia 1-1 con l'Olympiakos dopo i 6 gol al Napoli o, ancora, i tre gol di Arsenal e Atletico Madrid. Vittoria per 2-1 del Bayern sul campo del Psv. Ko il Real sul campo del Liverpool. Ecco i finali: 

Napoli-Eintracht 0-0
Slavia Praga-Arsenal 0-3
Atletico Madrid-Royale Union SG 3-1
Bogo/Glimt-Monaco 0-1
Juve-Sporting 1-1
Liverpool-Real Madrid 1-0
Olympiakos-Psv 1-1
Psg-Bayern 1-2
Tottenham-Copehagen 4-0