Eintracht, Toppmöller: "Pari contro i campioni d'Italia, che risultato! C'è una chiave..."
Dino Topmöller, allenatore del Francoforte, ha parlato alla UEFA al termine della gara pareggiata al Maradona contro il Napoli: "Siamo una delle squadre più giovani in questa competizione e abbiamo giocato contro i campioni d'Italia. Quindi il risultato è buono. I giocatori hanno fatto un'ottima partita, hanno giocato con passione, in difesa e tatticamente. Questa è stata la chiave del risultato.
E ancora: "Sapevamo che il Napoli aveva buoni giocatori sulle fasce e che sono molto offensivi. Tatticamente era chiaro, ma i giocatori devono portare la loro grinta in campo. Dare vita alla squadra. È anche una questione di passione".
Champions League
