Eintracht, Koch: "Gara dura come ci aspettavamo. Ma il pari è giusto"

Robin Koch, difensore dell'Eintracht Francoforte, Player of the Match, ha parlato alla UEFA dopo la gara pareggiata al Maradona: "È stata la partita che ci aspettavamo. Il Napoli è una delle squadre più forti d'Italia, quindi sapevamo che sarebbe stata dura. Abbiamo difeso molto bene come squadra per tutti i 90 minuti. In attacco è stata dura. Abbiamo avuto una o due occasioni, ma in difesa abbiamo concesso pochissimo, quindi il pareggio per 0-0 è un risultato giusto".