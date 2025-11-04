Eintracht, aumentato il numero degli addetti alla sicurezza per la trasferta a Napoli: il motivo

Nessun tifoso dell'Eintracht Francoforte sarà presente stasera al Maradona per assistere alla partita di Champions League contro il Napoli, in virtù del divieto imposto a seguito dei gravi incidenti che due anni fa coinvolsero gli ultras tedeschi e misero a ferro e fuoco diverse aree della città. Per prevenire possibili "vendette" legate a quei disordini, il club tedesco ha deciso di alzare il livello di sicurezza per la trasferta. Come riporta la testata tedesca Faz, è stato aumentato il numero degli addetti alla sicurezza al seguito della squadra.

L'obiettivo è prevenire qualsiasi alterco con la tifoseria azzurra, memore degli scontri passati. L'Eintracht è in massima allerta e, a scopo precauzionale, ha già provveduto ad annullare ogni attività che potesse esporre la squadra a rischi fuori dal contesto strettamente sportivo. L'attenzione è altissima per garantire l'ordine pubblico in una gara dall'alto profilo agonistico e di sicurezza.