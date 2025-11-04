Clamoroso dirigente Eintracht: "Napoli è uno dei posti più pericolosi al mondo"

Non si abbassano i toni in casa Eintracht Francoforte alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli. Il club tedesco, ancora una volta, punta il dito contro il clima che circonderebbe la trasferta partenopea. Philipp Reschke, membro del consiglio di amministrazione dell'Eintracht e responsabile dell’area legale e della sicurezza, ha parlato alla FAZ, definendo Napoli “uno dei posti più pericolosi del calcio internazionale”, tornando così sul divieto imposto ai tifosi tedeschi per la gara al Maradona.

La società tedesca ha scelto di mantenere una linea dura: niente partecipazione al tradizionale pranzo UEFA e rifiuto del consueto walkaround sul terreno di gioco. Una forma di protesta netta contro le restrizioni e, allo stesso tempo, una scelta strategica per ridurre rischi e tensioni. Massima prudenza anche sul fronte sicurezza: l’Eintracht ha aumentato il numero degli addetti e predisposto misure straordinarie per evitare possibili ritorsioni dopo gli incidenti registrati nell’ultimo precedente europeo in città nel 2023.