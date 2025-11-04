Non basta Vlahovic: Spalletti fa pari con la Juve al debutto in Champions

Non basta Vlahovic: Spalletti fa pari con la Juve al debutto in ChampionsTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:00Champions League
di Fabio Tarantino

Pari all'esordio europeo sulla panchina della Juventus per Luciano Spalletti. Finisce 1-1 con lo Sporting. Il primo tentativo della partita è di Vlahovic, ma il vantaggio lo firmano gli ospiti con Araujo. Rui Silva evita due volte il pari all'attaccante serbo, ma Vlahovic rimedia dopo la mezz'ora. Nel secondo tempo non succede niente se non nel recupero, quando David manca l'occasione da tre punti. Altro pari dunque per un'italiana dopo lo 0-0 del Napoli nel pomeriggio al Maradona contro i tedeschi dell'Eintracht Francoforte.