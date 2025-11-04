Napoli-Eintracht, curiosità: rivale in Europa sempre agli ottavi, tutti i precedenti

TuttoNapoli.net
Champions League
di Fabio Tarantino

Napoli ed Eintracht Francoforte, in campo questa sera alle 18.45 al Maradona per la quarta giornata della fase campionato di Champions League, si sono incontrate in quattro precedenti occasioni nelle coppe europee, tutte agli ottavi di finale. Secondo i precedenti, la squadra tedesca ebbe la meglio in entrambe le partite di Coppa UEFA nel 1994-95, prima che il Napoli vincesse entrambe le partite nella UEFA Champions League 2022-23 con il ritorno per 3-0 al Maradona e l'accesso ai quarti di finale contro il Milan. 