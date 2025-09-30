Champions, i risultati al 45': Raspadori e Osimhen a segno! Dominio Bayern, OM e Atletico

Pioggia di gol nei primi tempi delle sfide di Champions League iniziate alle 21. L’unico match ancora fermo sullo 0-0 è quello tra Bodo/Glimt e Tottenham, con i padroni di casa che hanno anche fallito un rigore con Høgh. Tutto semplice, invece, per Atlético Madrid, Marsiglia e Bayern Monaco, che stanno dominando rispettivamente contro Eintracht, Ajax e Pafos. A sorpresa, il Galatasaray è avanti 1-0 sul Liverpool grazie a un rigore trasformato da Osimhen. Vantaggio di misura anche per il Chelsea, che conduce contro il Benfica del grande ex José Mourinho.

Già terminate

Atalanta - Club Brugge 2-1: 38' Tzolis (B), 74' rig. Samardzic, 87' Pasalic

Kairat Almaty - Real Madrid 0-5: 25' rig., 52' e 74' Mbappé, 83' Camavinga, 93' Diaz

Atletico Madrid - Francoforte 2-0: 4' Raspadori, 33' Le Normand, 45'+1 Griezmann

Bodo/Glimt - Tottenham

Chelsea - Benfica 1-0: 18' aut. Rios

Galatasaray - Liverpool 1-0: 16' rig. Osimhen

Inter - Slavia Praga 2-0: 20' Martinez, 34' Dumfries

Marsiglia - Ajax 3-0: 6' e 11' Paixao, 26' Greenwood

Pafos - Bayern 1-4: 15' e 35' Kane, 21' Guerreiro, 31' Jackson, 45' Orsic (P)