Ufficiale Inter-Slavia Praga, le formazioni: torna Sommer, Chivu lancia Zielinski dal 1’

Dopo la vittoria a Cagliari, l'Inter torna in campo per la sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. Chivu punta su Sommer, che riprende il suo posto tra i pali. In difesa torna Bisseck, che completerà il terzetto insieme ad Acerbi e Bastoni. A centrocampo, dopo un turno di riposo, Dumfries e Dimarco saranno titolari sulle fasce, mentre a sorpresa insieme a Calhanoglu e Sucic ci sarà Zielinski in cabina di regia. In attacco confermatissimi Lautaro Martinez e Thuram, con Pio Esposito e Bonny che devono accontentarsi della panchina. Out anche Barella, che riposerà insieme a Mkhitaryan e Akanji. Lo Slavia Praga di Trpisovsky si affida a un prudente 4-5-1, con Kusej unica punta. Ecco le formazioni ufficiali del match in programma alle 21:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Martinez, De Vrij, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Barella, Akanji, Carlos Augusto, Darmian, Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

Slavia Praga (4-5-1): Stanek; Hashioka, Zima, Chaloupek, Vicek; Provod, Sadilek, Zafeiris, Dorley, Doudera; Kusej. A disposizione: Markovic, Rezek, Cham, Sanyang, Mbodji, Chytil, Moses, Boril, Chory, Schranz, Toula, Prekop. Allenatore: Jindřich Trpisovsky.