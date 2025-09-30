Ultim'ora Problema risolto, dal Portogallo: Sporting in viaggio verso Napoli

A causa di un imprevisto tecnico al motore dell’aereo, la partenza dello Sporting Lisbona verso l’Italia per la sfida di Champions League ha subito un forte ritardo. Il volo, inizialmente previsto per le 14:55 dall’aeroporto Humberto Delgado, è rimasto bloccato a lungo, costringendo la squadra a rivedere l’intero piano pre-partita.

Come riportato dai media portoghesi, tra cui A Bola, il guasto è stato infine risolto e l’aereo è decollato regolarmente alla volta dell’Italia meridionale. Tuttavia, il ritardo ha avuto conseguenze significative sull'organizzazione della vigilia: è saltata infatti la consueta conferenza stampa UEFA dell’allenatore Rui Borges, che avrebbe dovuto parlare insieme ad un calciatore nel tardo pomeriggio. Lo Sporting è atteso a Napoli intorno alle 23:00, dopodiché la squadra si trasferirà direttamente in hotel.