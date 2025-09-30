Eurorivali - Il Chelsea batte di misura il Benfica di Mou, tracollo Eintracht a Madrid: i finali
Sono terminate le sfide di tre delle otto rivali del Napoli in questa League Phase di Champions League. A Madrid, l’Atlético conferma il suo grande momento di forma schiantando l’Eintracht Francoforte con un perentorio 5-1. Dopo i cinque gol rifilati al Real nel derby, la squadra di Simeone si ripete con un'altra prestazione dominante. A segno Raspadori, Le Normand, Griezmann, Simeone e l'immancabile Alvarez su rigore. Una brusca frenata per l’Eintracht, reduce dal brillante 5-1 inflitto al Galatasaray nella prima giornata.
Amaro il ritorno a Stamford Bridge per José Mourinho, sconfitto col suo Benfica dal Chelsea di Maresca. La sfida si decide con una sfortunata autorete di Rios nel primo tempo. Dopo il ko interno contro il Qarabag (2-3), i portoghesi restano fermi a zero punti.
Atletico Madrid - Francoforte 5-1: 4' Raspadori, 33' Le Normand, 45'+1 Griezmann, 57' Burkardt (E), 68' Simeone, 82' rig. Alvarez
Chelsea - Benfica 1-0: 18' aut. Rios
La classifica aggiornata della Champions League
1. Bayern Monaco 6 punti (diff. reti +6)*
2. Real Madrid 6 punti (diff. reti +6)*
3. Inter 6 (+5)*
4. Tottenham 4 (+1)*
5. PSG 3 (+4)
6. Atletico Madrid 3 (+3)*
7. Marsiglia 3 (+3)*
8. Sporting 3 (+3)
9. Club Brugge 3 (+2)*
10. Union SG 3 (+2)
11. Arsenal 3 (+2)
12. Manchester City 3 (+2)
13. Qarabag 3 (+1)
14. Barcellona 3 (+1)
15. Eintracht 3 (0)*
16. Liverpool 3 (0)*
17. Chelsea 3 (-1)*
18. Galatasaray 3 (-3)*
19. Atalanta 3 (-3)*
20. Bodo Glimt 2 (0)*
21. Borussia Dortmund 1 (0)
22. Juventus 1 (0)
23. Bayer Leverkusen 1 (0)
24. Copenhagen 1 (0)
25. Olympiacos 1 (0)
26. Slavia Praga 1 (-3)*
27. Pafos 1 (-4)*
28. Newcastle 0 (-1)
29. Villarreal 0 (-1)
30. Benfica 0 (-2)*
31. PSV 0 (-2)
32. Athletic Bilbao 0 (-2)
33. Napoli 0 (-2)
34. Monaco 0 (-3)
35. Ajax 0 (-6)*
36. Kairat 0 (-8)*
*una partita giocata in più
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Sporting Lisbona
