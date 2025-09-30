Champions, l’Atalanta ribalta il Club Brugge! Il Real travolge il Kairat: i risultati delle 18:45

Si sono concluse le prime due partite della seconda giornata della league phase di Champions League. L’Atalanta rimonta il Club Brugge, mentre il Real Madrid travolge il Kairat fuori casa.

ATALANTA-CLUB BRUGGE 2-1 - Dopo il pesante ko contro il PSG, l’Atalanta risponde con carattere e ribalta il Brugge, ma non senza sofferenze. Nel primo tempo la squadra di Juric fatica a trovare ritmo. Nessun tiro in porta, Krstovic annullato e il Brugge che passa al 38’ con una splendida giocata di Tzolis, nato da un errore in uscita di De Roon. La Dea perde Bellanova e Kossounou per infortunio nella ripresa, ma l’ingresso di Sulemana e Samardzic cambia volto alla gara. Al 74’ arriva il pari: Pasalic viene steso in area da Jackers, Samardzic è freddo dal dischetto. All’87’ il serbo inventa ancora: cross dalla sinistra, sponda di Musah e colpo di testa vincente di Pasalic per il 2-1 finale.

KAIRAT-REAL MADRID 0-5 - Kylian Mbappé trascina il Real Madrid nella netta vittoria per 5-0 sul campo del Kaïrat Almaty, riscattando il ko nel derby contro l’Atlético. Nonostante le oltre dieci ore di volo, la squadra di Xabi Alonso impone il proprio ritmo fin dall'inizio, con un attacco formato da Mbappé, Vinicius Jr, Güler e Mastantuono. Il vantaggio arriva al 25’ su rigore, trasformato da Mbappé dopo un fallo del portiere Kalmyrza su Mastantuono. Il fuoriclasse francese raddoppia al 52’ e firma la tripletta al 74’, finalizzando un’azione avviata da Rodrygo. A completare il tabellino ci pensano Camavinga, di testa all’84’, e Brahim Diaz nel recupero. Con questo successo, il Real Madrid balza momentaneamente in testa al girone, mentre il Kaïrat resta fanalino di coda.