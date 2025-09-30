Tutto facile per l’Inter, 3-0 allo Slavia Praga: nerazzurri a punteggio pieno
L’Inter supera lo Slavia Praga con un netto 3-0 nella seconda giornata della League Phase di Champions League. Una gara a senso unico, anche se sbloccata solo alla mezz’ora, dopo un avvio complicato. La squadra di Chivu domina il possesso ma fatica a trovare spazi, finché al 30’ un clamoroso errore del portiere Stanek spiana la strada a Lautaro, che segna a porta vuota. Passano due minuti e arriva il raddoppio: Thuram si accende sulla sinistra, salta l’uomo e serve un assist perfetto per Dumfries, che taglia sul primo palo e firma il 2-0.
Nella ripresa l’Inter continua a spingere: Lautaro sfiora la doppietta al 58’ e un minuto dopo Sucic va vicino al gol, ma Chaloupek salva sulla linea. Il 3-0 definitivo arriva al 65’: Bastoni, dopo un bel tacco di Thuram, serve un pallone rasoterra per Lautaro che, da pochi passi, chiude i conti. Esposito sfiora il poker al 70’, ma da lì in avanti è solo gestione.
La classifica aggiornata della Champions League
1. Bayern Monaco 6 punti (diff. reti +6)*
2. Real Madrid 6 punti (diff. reti +6)*
3. Inter 6 (+5)*
4. Tottenham 4 (+1)*
5. PSG 3 (+4)
6. Atletico Madrid 3 (+3)*
7. Marsiglia 3 (+3)*
8. Sporting 3 (+3)
9. Club Brugge 3 (+2)*
10. Union SG 3 (+2)
11. Arsenal 3 (+2)
12. Manchester City 3 (+2)
13. Qarabag 3 (+1)
14. Barcellona 3 (+1)
15. Eintracht 3 (0)*
16. Liverpool 3 (0)*
17. Chelsea 3 (-1)*
18. Galatasaray 3 (-3)*
19. Atalanta 3 (-3)*
20. Bodo Glimt 2 (0)*
21. Borussia Dortmund 1 (0)
22. Juventus 1 (0)
23. Bayer Leverkusen 1 (0)
24. Copenhagen 1 (0)
25. Olympiacos 1 (0)
26. Slavia Praga 1 (-3)*
27. Pafos 1 (-4)*
28. Newcastle 0 (-1)
29. Villarreal 0 (-1)
30. Benfica 0 (-2)*
31. PSV 0 (-2)
32. Athletic Bilbao 0 (-2)
33. Napoli 0 (-2)
34. Monaco 0 (-3)
35. Ajax 0 (-6)*
36. Kairat 0 (-8)*
*una partita giocata in più
