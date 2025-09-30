Sporting, Quenda lancia la sfida: “Napoli? Vogliamo andare ai playoff”

vedi letture

Geovany Quenda, esterno offensivo dello Sporting Lisbona, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della UEFA, proiettandosi al match di domani contro il Napoli: “Dobbiamo pensare partita per partita, ora giocheremo contro il Napoli in Champions League. E il nostro obiettivo, ovviamente, è quello di passare ai play-off", ha detto il classe 2007 portoghese.