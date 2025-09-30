Lo Sporting è atterrato Napoli: arrivo con ben quattro ore di ritardo

Lo Sporting Lisbona è arrivato a Napoli, attorno alle 23:00, con ben quattro ore di ritardo oltre l’orario previsto. Il ritardo è stato causato da un problema tecnico all’aereo - un guasto a uno dei motori del velivolo - che avrebbe dovuto trasportare la squadra portoghese dall’aeroporto Humberto Delgado di Lisbona alle 14:55.

Il decollo, riportano i media portoghesi, è avvenuto solo intorno alle 19:30 (ora di Lisbona), con conseguenze importanti anche sull’organizzazione della vigilia. Il contrattempo ha infatti portato alla cancellazione della conferenza stampa UEFA prevista alle 18:45, nella quale il tecnico Rui Borges avrebbe dovuto parlare insieme al calciatore Vagiannidis. Una volta atterrato in Italia, lo Sporting ha raggiunto direttamente l’hotel.