Champions, il PSG perde anche a Monaco: il Bayern vola ai quarti!

Il Bayern Monaco batte 2-0 il PSG nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League e si qualifica per i quarti di finale. Poche emozioni all'Allianz Arena nel primo tempo, ma ad essere decisivo è stato de Ligt che, sulla conclusione a botta sicura di Vitinha dopo un'uscita palla al piede sciagurata di Sommer, salva sulla linea la conclusione del portoghese mantenendo il risultato in parità. Nella ripresa il Bayern va in rete con Choupo-Moting al 51', ma la rete viene annullata da Orsato per un fuorigioco in posizione attiva di Muller.