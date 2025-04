Champions, niente remuntada per Ancelotti: l'Arsenal batte ancora il Real e vola in semifinale

vedi letture

Niente remuntada: 5-1 il risultato complessivo e tanti saluti al miracolo. Il Real Madrid viene eliminato da un Arsenal in grado di vincere anche al Bernabeu.

I londinesi vincono 2-1 grazie alle reti di Martinelli e Saka, inutile la rete messa a segno da Vinicius: si chiude l'avventura dei Blancos in Champions League, in bilico anche il futuro di Carlo Ancelotti già aspramente criticato dopo la sconfitta dell'andata. I Gunners affronteranno in semifinale il Paris Saint-Germain.