Arsenal ko, il Psg espugna l'Emirates e sogna la finale: assist decisivo di Kvara

Il PSG vince all'Emirates grazie a un gol lampo di Dembélé, battendo l'Arsenal 1-0 nella seminfinale d'andata di Champions League. L’avvio dei parigini è devastante: pressing, tecnica e velocità mettono subito in crisi l’Arsenal. Luis Enrique imprime il suo stile alla gara, con Kvaratskhelia imprendibile, Doué ispirato e Donnarumma solido in porta. I Gunners reagiscono con orgoglio, soprattutto con Saka e Merino, ma faticano a trovare continuità.

Nel secondo tempo l’Arsenal pareggia con Merino, ma il VAR annulla per fuorigioco. Trossard va vicino al gol, ma Donnarumma salva il risultato. Con il passare dei minuti, il PSG sfrutta gli spazi e sfiora il raddoppio con Barcola e Ramos, che colpisce la traversa. Raya evita guai peggiori per i londinesi. Il match si chiude sull’1-0 per i francesi, ma il ritorno al Parc des Princes promette scintille.