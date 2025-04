Inter, record storico di ricavi dalla Champions: la cifra incassata

Domani l'Inter scenderà in campo nell'andata delle semifinali di Champions League contro il Barcellona. Il sogno delle due squadre è di conquistare un posto nella finale che si giocherà a Monaco di Baviera il 31 maggio, contro la vincente del confronto tra PSG e Arsenal.

La campagna europea dell'Inter è già stata un successo, sia dal punto di vista sportivo che economico in vista anche del prossimo mercato: con il passaggio del turno contro il Bayern Monaco, il club nerazzurro ha già incassato 113 milioni di euro dalla Champions 2024-25. Il record storico di ricavi per la competizione può salire ancora: stando a quanto riportato da Calcio e Finanza, in caso di finale la cifra volerebbe oltre i 130 milioni di euro.