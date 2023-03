Champions, oggi altri due ottavi di ritorno: il programma

Oggi arriveranno altri due verdetti in Champions League, con altre due gare di ritorno degli ottavi di finale.

Oggi arriveranno altri due verdetti in Champions League, con altre due gare di ritorno degli ottavi di finale. Stasera per gli ottavi della massima competizione europea scende in campo per l'Italia il Milan, impegnato a Londra in casa del Tottenham di Conte. L’altro match, è la super sfida, Bayern Monaco-PSG, che deciderà chi delle due super potenze andrà a casa anticipatamente. Di seguito il programma.

ore 21

Tottenham-Milan (and. 0-1)

Bayern Monaco-PSG (and. 1-0)