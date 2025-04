Clamoroso Real Madrid, spunta il sostituto di Ancelotti già per il Mondiale per Club

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 18 APR - A Madrid pesa ancora l'uscita dalla Champions League per mano dell'Arsenal e si ragiona su un "dopo Ancelotti". Il tecnico italiano, sebbene abbia ancora un anno di contratto, è dato per partente. Per questo le merengues starebbero pensando ad un sostituto da chiamare a strettissimo giro ovvero subito dopo la fine della Liga che termina il 25 maggio.

Il nome che in Spagna gira con insistenza è quello di Xabi Alonso. Il tecnico del Bayer Leverkusen sarebbe l'uomo preferito dal presidente FLorentino Perez per guidare le merengues al Mondiale per club in programma negli Usa da metà giugno. L'allenatore spagnolo per il momento è sotto contratto con il Bayer anche se una clausola gli permetterebbe di lasciare il club tedesco, in cambio di una penale, solo se lo richiedessero Real o Liverpool. Non è poi detto che Xabi Alonso sia pronto a metterci la faccia già in un torneo così impegnativo senza aver potuto allenare i giocatori se non per pochi giorni.

Per non bruciarlo in casa Real si starebbe pensando anche a due soluzioni interne ad interim come le ex stelle Solari e Raul. Sullo sfondo la questione Ancelotti, la cui possibilita' di non interrompere il contratto che dura ancora un anno sarebbe una permanenza a tempo per il torneo americano. Il tecnico italiano è sempre corteggiato dalla federazione brasiliana per la guida della Nazionale verde-oro. (ANSA).