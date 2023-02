Eintracht, Glasner: "Carnevale? Due giorni dopo c'è il Napoli e preferiamo tutti la Champions"

Olivier Glasner, allenatore dell'Eintracht Francoforte, non potrà godersi il bel Carnevale della città tedesca e ci scherza su in conferenza stampa

© foto di Federico Titone

Olivier Glasner, allenatore dell'Eintracht Francoforte, non potrà godersi il bel Carnevale della città tedesca e ci scherza su in conferenza stampa: "Purtroppo finora non sono mai riuscito a godermelo e questa volta giocheremo due giorni dopo in UEFA Champions League. Il lavoro viene prima di tutto. Ero un fanatico entusiasta del carnevale, ma tutti preferiamo gli ottavi di finale di Champions League a una parata del lunedì grasso".