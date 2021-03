Fallimento Juve! Non basta un’ora con l’uomo in più: passa con merito il Porto

Clamorosa eliminazione della Juventus in Champions League. Dopo il 2-1 Portogallo, stesso risultato al 90' di Juventus-Porto, vincono 3-2 ai supplementari dell'ottavo di ritorno di Champions ma escono dalla competizione. Dragoni avanti 1-0 grazie al rigore trasforamto da Sergio Oliveira. Intervento ingenuo di Demiral su Taremi in area rigore: il turco, anziché temporeggiare, frana sulla punta e Kuipers decreta il penalty. La Juve subisce il colpo e manca di lucidità. Nella ripresa sale sugli scudi Chiesa che trascina i suoi al pari. L'esterno fa il gol del pari su tocco di Ronaldo con un destro all'incrocio. Il Porto resta in dieci per una follia di Taremi che, già ammonito, calcia via il pallone. I lusitani subiscono il colpo, così la Juventus segna il secondo: cross di Cuadrado e testa di Chiesa. Al 93', azione pazzesca di Cuadrado: rientra sul sinistro ma finisce sulla traversa. Al 116' Sergio Oliveira su calcio di punizione pareggia: Ronaldo allarga le gambe e il pallone passa: Szczesny tocca, ma la palla entra. Un minuto dopo Rabiot salta più in alto di tutti e porta di nuovo avanti la Juve. Minuti finali palpitanti, la Juve protesta per un calcio di rigore, ma finisce così.