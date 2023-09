Eurorivali - Real Madrid-Getafe, le formazioni ufficiali: Joselu sostituisce Vinicius

Sono ufficiali le formazioni di Real Madrid-Getafe, in campo alle 16.45 per la quarta giornata di Liga.

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Sono ufficiali le formazioni di Real Madrid-Getafe, in campo alle 16.45 per la quarta giornata di Liga. Senza Vinicius, ultimo tra gli infortunati in casa Real, Ancelotti punta su Joselu come punta, con Camavinga e Rodrygo alle sue spalle.

REAL MADRID (4-3-2-1): Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Garcia; Modric, Bellingham, Tchouameni; Rodrigo, Camavinga; Joselu.

GETAFE (5-3-2): Soria; Suarez, Duarte, Alterte, Mitrovic, Alvarez; Alens, Djene, Maksimovic; Latesa, Mayoral.