Sky - La probabile formazione per Francoforte: tornano dal 1' Mario Rui e Lozano

Si avvicina l'andata dell'ottavo di finale di Champions League tra Eintracht e Napoli. Di seguito le ultime di formazione per la trasferta di Francoforte, riportate da Sky Sport. La squadra di Spalletti scenderà in campo con il solito 4-3-3. In porta Meret, davanti a lui la linea a quattro formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. In mezzo al campo i favoriti per una maglia da titolare sono Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.