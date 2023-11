Sky - Simeone più di Osimhen: le ultime sulle scelte di Mazzarri

Queste le ultime di formazione diffuse da Gianluca Di Marzio, volto di Sky Sport

Il Napoli con Simeone dal primo minuto e Osimhen pronto a subentrare. Queste le ultime di formazione diffuse da Gianluca Di Marzio, volto di Sky Sport, sul proprio sito ufficiale: "Come detto in precedenza, Walter Mazzarri valuta attentamente le condizioni di Victor Osimhen per la sfida contro il Real Madrid. In questo momento, infatti, l'attaccante nigeriano sembra non avere i novanta minuti nelle gambe e, per questo motivo, l'allenatore degli azzurri sarebbe tentato da affidare una maglia da titolare a Giovanni Simeone, con il numero 9 pronto a subentrare".

La probabile formazione di Sky Sport

NAPOLI(4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, J. Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.