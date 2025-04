Il Bayern spreca l’impossibile, l’Inter resiste e trova la zampata finale: 2-1 a Monaco!

L’Inter sbanca l’Allianz Arena battendo 2-1 il Bayern Monaco nel match d’andata dei quarti di finale di Champions League. Le prime occasioni di serata sono tedesche. Al 14’ è Kane a incornare su cross dell’esterno: presa facile di Sommer. Sono gli esterni offensivi, come prevedibile, a creare problemi alla retroguardia di Inzaghi, decisamente troppo bassa e di fatto schierata a cinque. Al 26’ Olise, complice una leggerezza di Pavard, mette Kane a tu per tu con Sommer: solo il palo salva dallo svantaggio i nerazzurri.

Superato un avvio complicato, è l’Inter a portarsi in vantaggio all’Allianz Arena. A firmare la rete dell’1-0, al 38’, è Lautaro Martinez. Una transizione fulminea. A innescare l’azione sono proprio Thuram e Lautaro, il francese riceve poi in area da Carlos Augusto e scarica di tacco: conclusione di prima intenzione, nulla da fare per Urbig.

L’Inter inizia la ripresa come aveva chiuso la frazione precedente, a ritmo alto e mettendo sotto il Bayern. La connessione Thuram-Lautaro funziona ancora, Urbig dice no al 10 argentino. La partita vive di fasi e, col passare dei minuti, la qualità del Bayern torna a emergere, costringendo di nuovo la squadra di Inzaghi a trattenere il respiro. I primi cambi arrivano al 74’: Inzaghi sostituisce Barella - diffidato - per fare spazio a Frattesi, mentre Kompany regala all’Allianz l’ingresso di Thomas Muller. È proprio il tedesco a trovare la rete del pari: prima gliela nega Bastoni, poi è proprio quest’ultimo a vederselo sbucare alle spalle su cross di Laimer. L’1-1 dura pochissimo: Barella innesca Carlos Augusto, che scarica per il rimorchio di Frattesi, a segno per il definitivo 2-1.