Ufficiale

Juventus-Galatasaray, le formazioni: Lang e Osimhen titolari

Oggi alle 20:05Champions League
di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazioni di Juventus-Galatasaray, match di ritorno del playoff di Champions League.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, David, Yildiz.
A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Bremer, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Gil, Rizzo.
Allenatore: Luciano Spalletti.

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir, Sallai, Sanchez, Bardacki, Jakobs, Torreira, Lemina, Yilmaz, Sara, Lang, Osimhen.
A disposizione: Sen, Guvenc, Icardi, Sane, Akgun, Elmali, Gundogan, Kutucu, Asprilla, Ayhan, Singo, Boey.
Allenatore: Okan Buruk.