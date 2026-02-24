Inter umiliata! Il Bodo vince 2-1 a San Siro: la finalista Champions esce al playoff

Figuraccia per l’Inter che, nel ritorno dei playoff di Champions League, cade clamorosamente a San Siro contro il Bodo/Glimt, perdendo 2-1. Inutile la rete di Bastoni: Hauge ed Evjen condannano i nerazzurri a un’eliminazione a sorpresa dall’Europa. La prestazione dei nerazzurri è stata deludente, con un attacco spesso impreciso e una squadra incapace di sfondare la difesa dei norvegesi. Frattesi ha avuto l’occasione più nitida di testa, ma Haikin ha respinto sulla linea, mentre altre iniziative di Evjen hanno messo in difficoltà Sommer. Un episodio al 42’ con Barella caduto in area ha acceso timide proteste, ma l’arbitro ha lasciato correre. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, lasciando ai padroni di casa l’arduo compito di ribaltare l’1-3 dell’andata.

Nella ripresa l’Inter tenta di accelerare con Frattesi e Thuram, ma i ritmi calano e il Bodo/Glimt riesce a gestire agevolmente la situazione. Al 58’ Hauge sfrutta un errore di Akanji e realizza a porta vuota, aggravando lo sconforto dei nerazzurri. Il palo colpito da Akanji su calcio d’angolo è l’unico squillo della squadra di Chivu, prima che Evjen firmi il 2-0 con una rete di classe. Bastoni segna su corner l’1-2, ma è solo un lampo: al triplice fischio il Bodo/Glimt festeggia l’accesso agli ottavi, mentre l’Inter saluta clamorosamente l’Europa.