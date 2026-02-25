5° posto Champions, Italia sempre più lontana: il Ranking UEFA aggiornato
La sorprendente eliminazione dell’Inter, vicecampione d’Europa, segna la seconda uscita di una squadra italiana dalle competizioni UEFA e mette in forte difficoltà la Serie A per quanto riguarda la possibilità di ottenere uno slot aggiuntivo in Champions League nella prossima stagione. Se anche Juventus e Atalanta dovessero salutare la competizione, la prospettiva di un posto extra per il nostro campionato potrebbe allontanarsi definitivamente.
Il nostro campionato perde terreno rispetto alla Germania, attualmente seconda, e alla Spagna, quarta, mentre l’Inghilterra mantiene un primato ormai irraggiungibile. Ricordiamo che le prime due nazioni del ranking UEFA beneficiano di un posto aggiuntivo nella Champions League della stagione successiva, rendendo ancora più pesante l’impatto delle eliminazioni italiane.
1. Inghilterra 21.736 punti (9 squadre ancora in corsa su 9)
2. Germania 17.214 (6 su 7)
--- --- --- --- ---
3. Portogallo 16.600 (4 su 5)
4. Spagna 16.406 (6 su 8)
5. Italia 16.071 (5 su 7)
6. Polonia 14.125 (3 su 4)
7. Francia 14.035 (5 su 7)
8. Grecia 12.500 (3 su 5)
9. Cipro 11.906 (2 su 4)
10. Danimarca 11.750 (1 su 4)
