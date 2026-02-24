Ufficiale Playoff Champions, risultati e verdetti: Bodo, Newcastle e Leverkusen agli ottavi

Si sono appena concluse le gare delle 21 valide per il ritorno dei playoff di Champions League. Bodo/Glimt, Newcastle e Bayer Leverkusen volano agli ottavi di finale.

Newcastle-Qarabag 3-2 (andata 6-1) - Risultato aggregato 9-3 - Dopo l’ampio successo dell’andata per 6-1 e un primo tempo del ritorno chiuso sul 2-0, Newcastle-Qarabag si apre a un secondo tempo spettacolare al St. James’ Park. Gli inglesi erano già avanti grazie alle reti di Sandro Tonali, primo gol in carriera nella massima competizione europea per club, e Joelinton, ma gli azeri non si arrendono: Duran accorcia le distanze al 51’, seguito sei minuti dopo da Cafarguliyev, che trasforma un rigore sbagliato da Jankovic. Nel mezzo, però, il Newcastle trova il terzo sigillo con Sven Botman, consolidando il proprio vantaggio. La partita si chiude sul 3-2 in favore dei padroni di casa, con la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League mai in discussione per i Magpies. Secondo il tabellone parziale del torneo, nel prossimo turno il Newcastle potrebbe affrontare una tra Barcellona e Chelsea.

Bayer Leverkusen-Olympiacos 0-0 (andata 2-0) - Risultato aggregato 2-0 - Il Bayer Leverkusen approda agli ottavi di finale di Champions League nonostante un pareggio a reti bianche nel ritorno contro l’Olympiacos. I tedeschi partono dal comodo 2-0 conquistato nel match d’andata al Pireo grazie alla doppietta di Schick, risultato che si rivela decisivo. Nonostante una prova generosa, i greci non riescono a sfondare e il 0-0 finale sancisce l’eliminazione dell’Olympiacos dalla competizione. La partita, giocata a ritmo sostenuto, ha visto entrambe le squadre creare occasioni senza però trovare la rete. Il Leverkusen si rende pericoloso con Hofmann e Schick, quest’ultimo protagonista di un paio di tentativi di testa e pallonetto, mentre l’Olympiacos risponde con Gelson Martins e Chiquinho, ma Blaswich e la difesa tedesca si dimostrano attenti. Nella ripresa i greci continuano a spingere, senza riuscire a scardinare la retroguardia ospite, con Andre Luiz e Gelson Martins protagonisti di alcune conclusioni che non trovano lo specchio. Alla fine è il muro eretto dal Leverkusen, guidato da Tapsoba, a preservare lo 0-0 e garantire il passaggio del turno ai tedeschi.