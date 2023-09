Kvaratskhelia non segna in Champions da quasi un anno: ricordate l'ultimo gol?

Furono due le reti di Kvaratskhelia al debutto in Champions League col Napoli. Entrambe contro l'Ajax

343 giorni fa. Quasi un anno fa. Un motivo in più per riprovarci questa sera contro il Braga. E per ritrovare il gol che in generale manca dal 19 marzo.