L'Eintracht è in gran forma, Glasner: "Sappiamo cosa ci serve per giocare così bene"

Olivier Glasner, allenatore dell'Eintracht Francoforte, dopo la vittoria contro l'Hertha Berlino è intervenuto in conferenza stampa: "Ci aspettavamo che l'Hertha fosse aggressivo, ma è stato difficile per loro riuscire a prenderci perché eravamo molto mobili e avevamo molto ritmo. Kolo Muani si è guadagnato il primo gol, sul secondo abbiamo costruito un attacco fantastico che ha avuto una gran finalizzazione. Sappiamo di cosa siamo capaci, ma anche di cosa abbiamo bisogno per poter giocare così bene. Seconda vittoria casalinga, secondo 3-0: va tutto bene".