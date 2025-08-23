Juanlu-Napoli, Cds: "La priorità adesso è la punta. E Zanoli per ora resta"

Quali sono le ultime novità su Juanlu Sanchez, esterno destro classe 2003 del Siviglia da tempo nel mirino del club azzurro? Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il Napoli non ha smesso di seguirlo, l’accordo col giocatore è sempre valido, ma la ricerca di un attaccante, come detto, ha modificato tempistiche e priorità. Questi sono i giorni della punta, di Hojlund. Poi, tutto il resto. Compreso Juanlu, per cui l’accordo col Siviglia sulla base di 17-18 milioni è vicino. Aspetta novità anche Zanoli, la cui partenza al momento è bloccata.

Juanlu, reduce dagli Europei Under 21 con la sua nazionale, piace per qualità ma anche perché essendo un 2003, dunque Under, non occuperebbe posto nella lista del campionato. Manna a inizio mercato era già stato in Spagna per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Affare poi infinito ma ora a quanto pare in via di definizione. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.