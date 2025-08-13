Papera dell’erede di Donnarumma, Chevalier concede il 2-0 al Tottenham!

vedi letture

Il Tottenham si porta sul 2-0 contro il PSG a inizio ripresa grazie a un gol di Cristian Romero, ex difensore dell’Atalanta. La rete è stata però favorita da un clamoroso errore del portiere Lucas Chevalier, scelto da Luis Enrique per inaugurare il nuovo corso dei campioni d’Europa e per sostituire tra i pali Gigio Donnarumma, messo momentaneamente da parte.

Nel frattempo, a Udine è presente anche il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, che nelle ore precedenti aveva fatto visita all’Udinese presso il centro sportivo. Si tratta di una tappa del giro di ritiri che il ct sta compiendo in queste settimane per osservare da vicino squadre e giocatori in vista dei prossimi impegni azzurri.