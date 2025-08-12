Preliminari Champions: il Bruges fa fuori il Salisburgo! Bene il Benfica, sfiderà Mourinho

Sono arrivati anche gli ultimi risultati della serata dedicata ai match di ritorno del terzo turno preliminare di Champions League. Colpaccio del Bruges, che sbatte fuori il Salisburgo e accede ai play-off con un risultato complessivo di 4-2 (comprensivo d'andata): gli austriaci avevano riaperto i discorsi del passaggio del turno con due gol forgiati nel primo tempo, poi sono crollati nella ripresa, subendo tre reti.

Successo netto degli ungheresi del Ferencvaros sul Ludogorets, il Benfica non fa scherzi e blinda il turno successivo nel segno di Aursnes e Schjelderup. La Stella Rossa si ritrova sotto di un uomo al minuto 57 e concede solo un gol al Lech che però non inficia il proseguimento del cammino in Champions. Anzi, le Aquile sfideranno José Mourinho e il suo Fenerbahce. Lo Slovan trascina ai supplementari e ai calci di rigore i kazaki di Kairat, che però beffano proprio ai penalty gli avversari e passano da underdog assoluta ai play-off.

Champions League, preliminari

Ritorno - Le gare di oggi

Qarabag - Shkendija 5-1: Tamba 10'; Cake 16' (autogol), Borges 18', Akhundaze 33', Jankovic 35', Andrade 59'

Copenaghen - Malmoe 5-0: Huescas 31', Robert 43'-69', Elyounoussi 51', Mattsson 67'

Fenerbahce - Feyenoord 5-2: Watanabe 41'; Archie Brown 44', Duran 45+2', Fred 55', En Nesyri 83'; Watanabe 89'; Talisca 90'+5

Pafos - Dinamo Kiev 2-0: Oršić 2', Correia 55'

Viktoria Plzeň - Rangers 2-1: Durosinmi 41'; Cameron 60'; Marković 83'

Bruges - Salisburgo 3-2: Rasmussen 18', Baidoo 42'; Seys 61', Forbs 83', Vanaken 90' +4

Ferencvaros - Ludogorets 3-0: Varga 38'-79', Szalai 86'

Slovan Bratislava - Kairat 1-0 (3-4 d.t.s. e rigori): Mak 30'

Benfica - Nizza 2-0: Aursnes 18', Schjelderup 27'

Stella Rossa - Lech 1-1: Ndiaye 45' +1 (Pen.); Ishak 90' +2

*in neretto le qualificate al turno successivo