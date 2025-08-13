Ag. Donnarumma ammette: "Punta alla Premier ed alcuni club si stanno muovendo"

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - "Alcuni club di Premier League si stanno muovendo ed è il campionato al quale Gigio aspira, anche da un punto di vista professionale. Dopo essere stato in Italia e al PSG, la Premier ti potrebbe dare quello step in avanti perché andresti a giocare nel campionato migliore del mondo. Lo step Premier è preso in considerazione perché pensiamo che per un calciatore importante come Gigio possa essere la collocazione giusta". Lo dice il procuratore di Donnarumma, Enzo Raiola, intervistato da Sport Mediaset.

"Anche perché la storia dice che l'unico italiano ad aver vinto la Premier è Mario Balotelli (in realtà c'è riuscito anche Chiesa, quest'anno ndr) - aggiunge -. Se potesse diventare un altro italiano a vincerla, per noi sarebbe una cosa bellissima. La storia dice che per gli italiani è difficilissimo vincerla". Ma allora l'ipotesi che lo vuole al Manchester City è concreta? "Le voci sull'interesse di Guardiola ci sono arrivate - risponde Raiola -. La verità è che non abbiamo mai parlato con Guardiola, perché fino a poco tempo fa si pensava di restare a Parigi, anche quest'anno. Dopo la comunicazione del mancato rinnovo ho detto: 'Restiamo un altro anno e poi andiamo via'. Questa era anche la volontà di Gigio". "Nemmeno io mi aspettavo questa situazione, specialmente prima di questa partita, che è la partita di Gigio - dice ancora l'agente -. La Supercoppa Europea si disputa una volta che la squadra vince la Champions League. Dato che lui è stato protagonista assoluto della Champions vinta la scorsa stagione, penso che nessuno più di lui dovesse giocare questa partita". (ANSA).