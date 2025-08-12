Champions, 3° turno preliminare: Mou avanti, Feyenoord eliminato! Sorpresa Pafos

Il terzo turno preliminare di Champions League ha regalato emozioni e risultati a sorpresa, con il Fenerbahce di José Mourinho protagonista di una rimonta spettacolare. Dopo la sconfitta per 1-2 all’andata contro il Feyenoord, i turchi hanno ribaltato tutto vincendo in casa e portando il totale sul 6-4. La partita è stata un susseguirsi di colpi di scena: Watanabe ha aperto le marcature per gli olandesi, ma in appena sei minuti Archie Brown, ex obiettivo del Milan, e Duran hanno ribaltato il punteggio. Nella ripresa, al 55’, Fred ha realizzato un gol di straordinaria fattura con un tiro a giro che ha fatto esplodere lo stadio. En Nesyri ha ulteriormente allungato le distanze, ma ancora Watanabe ha accorciato per il Feyenoord, riaccendendo le speranze. In pieno recupero, però, Talisca ha chiuso i conti, sancendo la qualificazione del Fenerbahce e l’eliminazione della squadra di Van Persie.

Mourinho festeggia così il passaggio al turno successivo. Nelle altre gare, vittoria schiacciante del Copenaghen, che ha dominato il derby scandinavo infliggendo un pesantissimo 5-0 al Malmoe senza subire reti. Stesso destino per gli azeri del Qarabag, autori di un altro pokerissimo, e per il Pafos, che ha avuto la meglio sulla Dinamo Kiev eliminandola dalla competizione. Esce di scena anche il Viktoria Plzen, battuto e superato dai Rangers. La serata conferma come in questa fase del torneo possano emergere sorprese e ribaltoni capaci di stravolgere pronostici e classifiche.