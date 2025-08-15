Ufficiale Cifra record per il Parma, Leoni è del Liverpool: "Che felicità, emozione unica"

Giovanni Leoni è un nuovo giocatore del Liverpool: il club inglese ha prelevato il giovane difensore italiano dal Parma, nel quale Leoni si è distinto come una delle rivelazioni dello scorso campionato. Ben 35 milioni nelle casse ducali, di seguito il comunicato dei Reds: "Il Liverpool FC ha completato l'ingaggio del difensore Giovanni Leoni dal Parma, in attesa del nulla osta internazionale e dell'ottenimento del permesso di lavoro. Il diciottenne si unisce ai campioni della Premier League dopo aver superato le visite mediche e aver firmato oggi un contratto a lungo termine presso l'AXA Training Centre".

Il giovane talento italiano ha poi parlato ai canali ufficiali del Liverpool, rilasciando le prime parole da giocatore dei Reds: "Sono felicissimo di essere in questo grandissimo club, in uno dei più grandi club del mondo. Sono onorato di essere qui e di far parte di questo club. Ringrazio la società per la fiducia che mi ha dato. Innanzitutto gli obiettivi sono in primis quelli di squadra: il campionato e la Champions League, voglio dare una mano quando ci sarà bisogno per la squadra. Penso alla fantastica atmosfera che c'è allo stadio. E' un'emozione unica e sono felicissimo di far parte di questo club. Forza Liverpool".